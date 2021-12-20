Раніше була введена додаткова доза вакцини для людей з важкими супутніми хворобами.

Міністерство охорони здоров'я у січні планує розглянути питання щодо можливості запровадження бустерної дози щеплення від COVID з урахуванням підходів Європейського Союзу.

Як повідомила прес-служба уряду, про це йшлося під час селекторної наради щодо протидії поширенню коронавірусної інфекції на території України під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

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Ляшко нагадав, що в Україні була введена додаткова доза вакцини для людей з важкими супутніми хворобами.

"Крім того, у січні МОЗ планує розглянути питання щодо можливості запровадження бустерної дози з урахуванням підходів Європейського Союзу", — зазначив міністр.

Нагадаємо, як повідомляли у МОЗ, понад 46 % дорослого населення України зробили щонайменше одне щеплення проти COVID-19. Понад 41% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації. Згідно з рекомендаціями ВООЗ, показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%.

Як повідомляв УНІАН, раніше Ляшко заявив, що для того, щоб почати щеплення бустерною дозою вакцини від COVID-19, необхідно мати близько 70% вакцинованого населення.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Леся Лещенко