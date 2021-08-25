Відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень, діти отримують захист від 10 інфекційних захворювань: кашлюка, дифтерії, правця, кору, паротиту, краснухи, туберкульозу, гемофільної інфекції типу b (ХІБ-інфекції), гепатиту В та поліомієліту.

Міністерство охорони здоров'я закликає українських батьків зробити дітям необхідні планові щеплення до початку нового навчального року.

Про це повідомила прес-служба МОЗ.

У міністерстві нагадали, що, відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень, діти отримують захист від 10 інфекційних захворювань: кашлюка, дифтерії, правця, кору, паротиту, краснухи, туберкульозу, гемофільної інфекції типу b (ХІБ-інфекції), гепатиту В та поліомієліту.

Попри те, що регіони повністю забезпечені необхідною кількістю вакцин, темпи щеплення повільні. За даними Центру громадського здоров’я, на кінець червня цього року тільки 38% дітей у віці 6 років вакциновані від поліомієліту і 31,6 % - від дифтерії та правця.

"Пандемія негативно позначається на темпах рутинної вакцинації, і така ситуація склалася в багатьох країнах світу. Але минулий рік показав, що навіть на піку захворюваності на COVID-19 ми можемо мати високий рівень охоплення щепленнями від вакцинокерованих хвороб. Ці захворювання нікуди не ділися, тож переривання планової вакцинації є дуже загрозливим для здоров’я українців. Ми закликаємо сімейних лікарів і педіатрів розповідати своїм маленьким пацієнтам і їхнім батькам про можливість вакцинуватися, а батьків просимо подбати про власне здоров’я та здоров’я їхніх дітей, щоб вони могли безпечно зростати, грати й навчатися в колі однолітків", - розповів заступник міністра охорони здоров’я — головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

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Автор: Леся Лещенко