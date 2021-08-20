У Києві став доступний онлайн-запис на щеплення другою дозою препарату Moderna. Вакцинацію можна пройти у київському Міжнародному виставковому центрі (МВЦ), а також у низці медустанов.
"Відкрито онлайн-запис для щеплення другою дозою вакцини Moderna в Києві для всіх", - йдеться в повідомленні на сайті Helsi.
Зазначено, що в центрі вакцинації в МВЦ другу дозу препарату можна буде отримати з 25 серпня по 5 вересня.
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Крім цього, вакцинація доступна для бажаючих і в медичних установах Києва.
У сервісі відзначають, що записатися на щеплення можна тільки в разі необхідності другої дози вакцини Moderna.
"Медзаклад швидше за все відмовить у щепленні цією вакциною, якщо ви запишіться і прийдете отримати першу дозу", - додають в Helsi.
Однак киянам будуть доступні одна з 3-х інших вакцин, які будуть в наявності в тому чи іншому медзакладі, передає РБК-Україна.
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