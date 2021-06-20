У міністерстві закликають розповідати про свою вакцинацію у соцмережах.

У Міністерстві охорони здоров'я запустили "флешмоб" для вакцинованих від коронавірусу українців.

Читайте такожЗа добу в Україні виявили менше ніж 500 нових випадків COVID, 755 хворих одужали"Якщо ви вже щепились або запланували похід у пункт вакцинації – розкажіть про це на своїй сторінці у соцмережах. Напишіть пост та додайте нашу нову рамку "Я вакцинуюсь" до світлини у профілі Facebook", - повідомили в прес-службі МОЗ.

Як це зробити:

Перейдіть на сторінку www.facebook.com/profilepicframes

Ліворуч у рядку пошуку знайдіть рамку, ввівши її назву "Я вакцинуюсь" або ім’я автора: МОЗ

Виберіть потрібну рамку зі списку результатів

Натисніть "встановити як аватар".

Щеплення від коронавірусу в Україні: свіжа статистика

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 млн 722 тис. 327 людей, з них отримали 1 дозу – 1 722 325 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 359 777 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном).

Загалом проведено 2 082 102 щеплення.

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Автор: Ольга Робейко