Якщо не буде додаткових мутацій вірусу, то зростання може відбутися в осінньо-зимовий період - так, як і грипу.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, чи очікується восени зростання захворюваності на COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам сьогодні в Києві.

"Ми прогнозуємо, що якщо не буде ніяких додаткових мутацій вірусу, то зростання може бути в осінньо-зимовий період - так, як і грипу і грипоподібних захворювань", - сказав він.

Також Ляшко вкотре закликав громадян робити щеплення від COVID-19.

Читайте такожСтало відомо, скільки медиків в Україні померли від COVID-19 за півтора рокуЗа його словами, Міністерство охорони здоров'я готується до можливого зростання захворюваності.

Ситуація з коронавірусом в Україні протягом останніх тижнів стабілізувалася. Однак, як заявив раніше головний санлікар Ігор Кузін, Україні навряд чи вдасться уникнути четвертої хвилі епідемії коронавирусу восени. "Ми розуміємо, що ГРВІ переважно з'являються в кінці осені і початку зими. Сподіваємося, що ця хвиля буде мінімальною - не такою, як восени минулого року. Це може бути за рахунок того, що є частина людей, які вже перехворіли, а інша частина - вакцинована", - зазначив тоді Кузін.

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Автор: Леся Лещенко