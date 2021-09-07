Через загострення епідситуації потреба у швидких тестах сильно зросла і буде зростати надалі.

На Рівненщині закінчилися експрес-тести на коронавірус. Проте нова партія очікується лише через місяць, а то і довше. Швидкі тести мають привезти до Рівненської області у жовтні-листопаді цього року.

Про це виданню "Рівне вечірнє" повідомила начальник управляння охорони здоров'я у Рівненській області Олена Гандзюк.

За її словами, тестів на COVID-19 було достатньо. Проте через загострення епідеміологічної ситуації потреба у них почала сильно зростати. Щобільше, Гандзюк впевнена, що надалі буде гостра потреба великої кількості експрес-тестів.

"Тести закуплені за кошти держбюджету і надходять нам від Міністерства охорони здоров'я. Усі медзаклади були забезпечені ними в достатній кількості", - вказала начальник управляння охорони здоров'я у Рівненщині.

Читайте такожГоловний санлікар розповів про переваги для вакцинованих у разі запровадження локдаунуГандзюк розповіла, що нове постачання експрес-тестів очікуються у жовтні-листопаді. Проте що робити зараз і як перевіряти людей на COVID-19 без тестів, сказати важко.

Тому вона додала, що у Рівненщині розглянуть можливості, які допоможуть забезпечити заклади охорони здоров'я області тестами за інші кошти.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Україна може перейти до "жовтої" зони карантину вже з наступного тижня. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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Автор: Поліна Кузенко