Жінка боїться робити друге щеплення, адже не знає, що саме їй вкололи до цього.

На Рівненщині жінка звинувачує лікарів у тому, що вони нібито припустилися помилки з вакцинами. Мешканка міста Сарни хотіла, аби їй вкололи саме AstraZeneca, проте у "Дії" вона побачила, що отримала CoronaVac.

Про це вона розповіла каналу "Україна".

Жінка звернулася до поліції зі скаргою на лікарів. Вона планує їхати за кордон на заробітки, а для цього їй потрібно було зробити щеплення вакциною AstraZeneca. Мешканка Рівненщини повідомила про це лікарів та спеціально обрала саме цю вакцину.

Після першої вакцини у застосунку "Дія" жінка побачила, що їй видали сертифікат про щеплення не вакциною AstraZeneca, а CoronaVac. Вона звернулася до лікарні, проте там їй сказали, що "не пам'ятають", чим її вакцинували.

Читайте такожУ Дніпрі викрили лікаря, який щодня виготовляв до 30 фейкових COVID-сертифікатів"Я повністю довірилися лікарю, але лікарі отакою халатністю так це все зробили й тепер ніхто не визнає своєї помилки", - поділилася емоціями обурена жінка.

Тепер вона ризикує залишитися без роботи за кордоном, бо з сертифікатом про щеплення вакциною CoronaVac її не пустять. Мало того, жінка боїться робити друге щеплення, адже не знає, що саме їй вкололи до цього.

"Можливо, у них закінчилася дана вакцина, тому вони без мого відома вирішили вакцинувати тим, що було. Я не знаю, як це сталося. Й не знаю, як йти на другу вакцинацію" - скаржиться жінка.

У лікарні все ж провели внутрішню перевірку та з'ясували, що помилка дійсно сталася, проте не з вакциною, а під час внесення інформації в сертифікат. Медики провели ревізію усіх залишкових доз вакцини та кажуть, що жінку усе ж щепили AstraZeneca, як вона й хотіла.

Тепер, лікарі кажуть, що жінка може зробити другу вакцину, після чого перший сертифікат видалять, а в "Дію" підтягнеться правильна інформація. Проте у поліції усе одно продовжують перевірки. Якщо провину лікарів вдасться довести, їм загрожує відповідальність.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Дніпрі 9-річному хлопчику "вписали" візити до психіатра та лікування у тубдиспансері, хоча він там не бував. Окрім цього в Одесі знайшли 175 декларацій з сімейними лікарями, які були підписані вже з мертвими людьми.

Також Вас можуть зацікавити новини:

Автор: Поліна Кузенко