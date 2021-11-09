До прибуття рятувальників було відключено від електричного струму контактну лінію.

У Рівненській області в місті Дубно поблизу залізничної станції рятувальники з поміж вагонів дістали підлітка, якого вразило електрострумом.

Про це йдеться у повідомленні головного управління ДСНС у Рівненській області. "9 листопада о 17:44 до Служби порятунку за номером "101" надійшло повідомлення про те, що неподалік залізничного вокзалу в місті Дубно по вул. Залізнична дитину травмувало струмом", - зазначається у повідомленні.

На місце пригоди відразу було направлено черговий караул 5-ї державної пожежно-рятувальної частини Дубно. До прибуття рятувальників було відключено від електричного струму контактну лінію.

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"Прибувши на місце виклику рятувальники встановили, що дитину 2009 року народження вдарило струмом після чого вона упала між вагони. Оглянувши хлопчину працівники Служби порятунку обережно дістали підлітка та передали до рук працівників швидкої медичної допомоги. Після чого 12-річного дубенчанина у важкому стані з електротравмою було доставлено в опіковий центр", повідомили рятувальники.

До надання допомоги було залучено одну одиницю спецтехніки та 5 рятувальників.

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Автор: Ірина Погоріла