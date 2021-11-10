Мало того, в Одесі знайшли 175 декларацій з сімейними лікарями, які були підписані вже з мертвими людьми.

У Дніпрі мати 9-річного хлопчика побачила в його електронному кабінеті пацієнта дивні записи. Дитині "вписали" візити до психіатра й лікування у тубдиспансері, хоча він туди не ходив. Виявилося, що такі фейкові записи робили й іншим людям, а в Одесі знайшли 175 декларацій з сімейними лікарями, які були підписані вже з мерцями.

Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

Так, мешканка Дніпра перевірила електронний кабінет свого сина через застосунок Helsi. Виявилося, що її 9-річний син вже "бував" на прийманні в психіатра, а також тиждень "ходив" до лікаря в тубдиспансер. Насправді ж дитина здорова й медичні заклади не відвідувала. У час, коли хлопчик нібито був у лікарів, він знаходився у школі на уроках.

Матір була обурена дивними записами та розповіла про інцидент на своїй сторінці у Facebook. В коментарях люди почали писати, що їм також приписують фейкові візити до лікарів. Так, один чоловік нібито регулярно відвідував уролога та навіть пройшов у нього курс масажів. А в іншого в особистому кабінеті пацієнта було вписане приймання у гінеколога.

"Моделюємо ситуацію, він виросте і захоче стати контррозвідником, наприклад. Йому потрібна ця історія про візит до психіатра?", - каже матір хлопчика, яка хоче, аби усі фейкові записи видалили з медичної історії її дитини.

У диспансері, де хлопчик нібито відвідував психіатра, адекватно прокоментувати інцидент не можуть. Лікар, яка "намалювала" дитині приймання, вже звільнилася, проте вона нібито була дуже добросовісною.

Читайте такожПонад 78% українців уклали декларацію з лікарями - НСЗУМедична директорка центру з надання психіатричної допомоги Наталя Вишневська сказала, що цей хлопчик не стоїть на обліку, тому запис ніхто не міг зробити без звернення родичів. Можливо, приймання помилково записали через те, що у дитини є однопрізвищник. Проте видалити такий запис неможливо, у системі можуть лише позначити його помилковим.

"Помилково проведене приймання - дві причини на вибір: невірно ідентифікований пацієнт, механічна помилка", - пояснили спеціалісти.

У Національній службі здоров'я повідомили, що лікар має давати пояснення помилковим записам, адже кількість приймань пацієнтів впливає на розмір фінансування медичної установи. Також у Службі пообіцяли, що до кінця листопада в медзакладах з'являться спеціальні люди, які контролюватимуть електронну систему.

Окрім цього, в електронній системі знаходять не тільки фейкові приймання та записи. Нещодавно в Одесі виявили, що в одній з клінік лікарі уклали декларації зі 175 пацієнтами, які на той час вже були мертвими.

Коли перевірка прийшла до установи, декларації з мерцями зникли. Директор клініки каже, що документи вкрали. Національна служба здоров'я усе одно зробила перерахунок пацієнтів та зобов'язала клініку повернути кошти, які та отримала за "обслуговування" мерців.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Дніпрі нестандартним способом врятували дитину, яка проковтнула шпильку. Лікарі не допустили серйозних ускладнень, хоча ситуація могла закінчитися трагедією.

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Автор: Поліна Кузенко