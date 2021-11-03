Україна вийшла на 250 000 щеплень в середньому за добу.

Станом на сьогодні кожен четвертий дорослий українець пройшов повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.

"Сьогодні кожен третій дорослий в Україні вже вакцинований принаймні однією дозою. Кожен четвертий дорослий українець пройшов повний курс вакцинації. Україна вийшла на 250 000 щеплень в середньому за добу",- зазначив міністр.

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Ляшко висловив сподівання, що впродовж найближчих двох тижнів попит на вакцинацію другою дозою зросте вдвічі і на першу дозу не зменшиться.

Як повідомляв УНІАН, за весь період вакцинальної кампанії в Україні проведено понад 18 мільйонів щеплень.

Вчора 310 тис. 439 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 229 тис. 100 людей, повністю імунізовані - 81 тис. 339.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 млн 682 тис. 752 людини, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 млн 596 тис. 587. Загалом проведено 18 млн 279 тис. 337 щеплень.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

Автор: Леся Лещенко