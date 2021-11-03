Комаровський нагадав, що забути про COVID-19 ми зможемо тільки після масової вакцинації населення.

Відомий український лікар, кандидат медичних наук Євген Комаровський спростував міф, що наявні вакцини від коронавірусу не діють проти штаму "Дельта".

Про це він розповів в ефірі "Україна 24".

Як каже лікар, всі зареєстровані вакцини, які є наразі, працюють проти штаму "Дельта".

"Звичайно, якби це був той самий первородний уханьский штам, то всі б ці вакцини давали 100%-вий захист від симптоматичного прояву хвороби. Тобто ніхто б взагалі не хворів, не було б ніяких симптомів", - говорить Комаровський.

Але через мутації, а саме "Дельту", вакцини дають гарантію того, що хвора людина не потрапить в реанімацію і саме захворювання пройде в легшій формі. Що буде далі - не знає жодна жива душа, підкреслив медик.

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"Але ми всі повинні знати, звідки в цей світ приходять мутації. Це дуже складна тема, і люди, які не готові слухати і розуміти, можуть в цьому не розібратися, – говорить Комаровський. - Якщо пояснити примітивно, то ситуація наступна: якщо у вас багато антитіл – ви не захворієте. Якщо взагалі нема - ви захворієте відразу, який би штам коронавірусу не потрапив у ваш організм".

І, акцентує Комаровський, якщо антитіл мало (вже пройшло багато часу після хвороби, або ви перехворіли легкою формою, або така особливість організму) – ось в такій ситуації людина стає тим середовищем, де мутують віруси.

Вірус, якщо немає опору, – розмножується, якщо сильний опір – не розмножується, якщо ж антитіл недостатньо – відбуваються мутації, зазначає Євген Комаровський. Саме тому доцільно, навіть якщо вже перехворів, робити щеплення, щоб ще більше підвищити кількість антитіл і запобігти мутації коронавірусу.

"Саме тому ми, не вакцинуючи дітей, не зупинимо мутації і паралельно вб'ємо купу людей похилого віку, – заявив Комаровський. - Так кажуть наукові дослідження в усьому світі. І "Дельта" помолодшала. Що буде далі - ми не знаємо, можливо, з'явиться новий мутований штам, який почне косити молодь. Але зупинити мутації зможе тільки вакцинація – так це працює".

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що в Україні вже є мутована форма коронавірусу "Дельта". Він зазначив: "На превеликий жаль, наші вчені закінчили дослідження і ми маємо на сьогодні підтвердження, що мутація "Дельти", яка почалася у Великобританії, сьогодні вже є на території нашої країни".

Коронавірус в Україні: що потрібно знати

Автор: Вікторія Гордієнко