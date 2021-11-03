Практично щороку в Закарпатській області виявляють до п’яти випадків паралічу.

На Закарпатті виявили 5 випадків інфікування поліомієлітом у дітей, усі вони не мали планових щеплень від поліовірусу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні Головна епідеміолог Закарпатської області Вікторія Тимчик.

За її словами, у рамках епіддрозслідування і епіднагляду у вересні закарпатські епідеміологи отримали інформацію про випадок паралічу у дівчинки 2009 року народження, яка не була вакцинована.

"Ця дівчинка отримала лікування згідно з протоколом, в обов’язковому порядку була обстежена на предмет виявлення поліо- та інших ентеровірусів. Такий вид дослідження проводиться на національному рівні у вірусологічній лабораторії Центру громадського здоров’я МОЗ України. За результатами дослідження ми отримали позитивний результат, виявили поліовірус І типу, який є вакцинним (вакциноасоційованим, - УНІАН)", - уточнила Тимчик.

Читайте такожУкраїна в Європі посідає друге місце за кількістю нових жертв коронавірусуНаразі дівчинка в задовільному стані, перебуває під наглядом лікарів та потребує реабілітації, а також відновлення. "При проведенні розслідування ми не виявили жодного випадку інфікування серед кола контактних осіб цієї дитини", - додала епідеміолог.

Востаннє в Закарпатті випадки інфікування вакцинасоційованим типом поліомієлітом фіксували в 2015 році, і цьому передували дуже низькі показники вакцинації серед населення.

Також Тимчик додала, що наразі в області зафіксовані ще чотири випадки захворювання дітей на поліомієліт.

"Випадки інфікування, які виявили в Закарпатті напередодні, жодним чином не пов’язані зі свіжим випадком, це різні населені пункти, це не пов’язані діти, абсолютно різні типи поліовірусів. Попередні чотири випадки ми виявили активно при проведенні епідрозслідування спільно з нашими Рівненськими колегами за підтримки колег із ВООЗ та ЮНІСЕФ, коли розслідували випадок інфікування дитини в Рівненській області", - додала Тимчик.

Четверо виявлених дітей за медичною допомогою не зверталися, вони перебувають під наглядом медиків удома. Ці діти, за словами фахівця, теж не мали планових щеплень від поліовірусу.

Тимчик також повідомила, що практично щороку в Закарпатській області виявляють до п’яти випадків паралічу.

"У регіоні працює досить чутлива система за гострими і в’ялими паралічами, і при виявленні таких станів діти підлягають обов’язковому тестуванню на предмет виявлення поліо- та інших ентеровірусів, вони госпіталізуються, здійснюються необхідні заходи в осередку", - зазначила епідеміологиня.

Вона також додала, що за результатами 9 місяців 2021 року за показником охоплення щепленнями Закарпаття має одні з найгірших показників в Україні: менше половини дітей отримали щеплення, тож група ризику дуже велика.

Спалах поліомієліту на Рівненщині: що відомо

6 жовтня підтвердили випадок паралічу внаслідок захворювання на поліомієліт у 1,5-річної дитини з Рівненської області. Пізніше стало відомо, що в родині, де поліомієліт паралізував немовля, захворіло ще шестеро дітей.

Поліомієліт - інфекційна хвороба, яка уражає нервову систему. Найбільш вразливими є діти до 5 років. Тому перше щеплення діти отримують у перші місяці життя.

Поліовірус поширюється від людини до людини через фекалії та слину, найчастіше - через брудні руки, інфіковану їжу та воду.

Перші симптоми хвороби - лихоманка, втома, головний біль і слабкість у м'язах. За лічені години може з'явитися параліч, найчастіше уражає ноги. Кожен десятий помирає від задухи.

Захворіти на поліомієліт може кожна невакцинована дитина і дорослий.

Востаннє в Україні фіксували захворювання на поліомієліт у 2015 році.

Автор: Наталія Петерварі