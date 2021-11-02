6 жовтня підтвердили випадок паралічу внаслідок захворювання на поліомієліт у 1,5-річної дитини з Рівненської області.

Поліомієліт виявили у 12-річної мешканки Тячівського району Закарпатської області.

Це у коментарі Суспільному підтвердила завідувачка інфекційного відділення обласної дитячої лікарні Віра Соловйова.

Наразі дитина перебуває у неврологічному відділенні обласної дитячої лікарні в Мукачеві.

Дівчинку з паралізованою ногою госпіталізували у медзаклад ще 19 вересня, і тільки 13 жовтня підтвердили поліомієліт.

Читайте такожМОЗ розширив можливості для вакцинації дітей віком від 12 років"Школярка лікувалася в інфекційному відділенні понад 5 тижнів. На 6-й тиждень її перевели в неврологію, коли зійшли всі терміни ізоляції і можливого вірусовиділення", – пояснила лікарка.

Стан хворої стабільний, проте грубий парез (неповний параліч групи м’язів – УНІАН) залишається. Дитина проходить відновлювальну терапію.

"Швидше всього, це закінчиться інвалідизацією", – додала Соловйова.

За її словами, у сім’ї, де підтвердили поліомієліт, троє дітей. Всі вони невакциновані від поліомієліту за переконаннями батьків.

До медиків звернулися лише щодо 12-річної дівчинки. Її сусідів, однокласників та інших контактних людей обстежили, діагноз не підтвердили.

Як писав УНІАН, 29 жовтня санлікар країни Ігор Кузін заявив, що ще один випадок поліовірусу зафіксували у Закарпатській області.

Зразки доправлені до референс-лабораторії ВООЗ в Гельсінкі. Від результатів епідрозслідування залежить, яких заходів вживатиме держава.

Станом на 1 жовтня рівень охоплення трьома дозами щеплень від поліо дітей до року становить лише 59,7%.

Найкраща ситуація у місті Києві, Кіровоградській та Сумській областях. Найгірша у Закарпатській, Івано-Франківській та Херсонській областях.

Спалах поліомієліту на Рівненщині: що відомо

6 жовтня підтвердили випадок паралічу внаслідок захворювання на поліомієліт у 1,5-річної дитини з Рівненської області. Пізніше стало відомо, що в родині, де поліомієліт паралізував немовля, захворіло ще шестеро дітей.

Поліомієліт - інфекційна хвороба, яка уражає нервову систему. Найбільш вразливими є діти до 5 років. Тому перше щеплення діти отримують у перші місяці життя.

Поліовірус поширюється від людини до людини через фекалії та слину, найчастіше - через брудні руки, інфіковану їжу та воду.

Перші симптоми хвороби - лихоманка, втома, головний біль і слабкість у м'язах. За лічені години може з'явитися параліч, найчастіше уражає ноги. Кожен десятий помирає від задухи.

Захворіти на поліомієліт може кожна невакцинована дитина і дорослий.

Востаннє в Україні фіксували захворювання на поліомієліт у 2015 році.

Автор: Яна Ставська