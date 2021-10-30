За весь час пандемії в Україні захворіли 2 904 872 людини.

Станом на ранок 30 жовтня в Україні виявили ще 26 198 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 1643 дитини та 379 медпрацівників. Напередодні медики підтвердили 26 870 COVID-випадків.

Про це йдеться у даних МОЗ у Telegram Коронавірус_інфо.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 5 305 осіб;

летальних випадків – 541;

одужало – 9 449 осіб;

здійснено тестувань за добу: – 144 621 (зокрема методом ПЛР – 72 612, методом ІФА – 21 163); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 50 846.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 904 872 людини, з них 2 430 944 одужали, а 67 393 померли від ускладнень.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (2280), Одеській (1973), Львівській (1880), Сумській (1612) областях і м. Київ (1455).

Новий рекорд щеплень

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 022 978 людей, з них отримали одну дозу – 10 022 976 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 377 032 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 17 400 008 щеплень.

94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Віолетта Орлова