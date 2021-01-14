У людей - переломи й забої.

В Одесі за добу більш як 50 людей травмувалися через падіння на слизьких вулицях.

Читайте такожСтало відомо, скільки киян травмувалися через ожеледицю (відео)Як повідомили журналістам у мерії Одеси, упродовж 13 січня в травматологічні пункти міста звернулися 54 людини.

«Люди звернулися з приводу травм, яких вона зазнали на вулиці», - повідомили в мерії.

Зокрема, люди отримали травми при падінні на слизьких тротуарах і дорогах.

З 54 осіб 18 постраждалих звернулися до травмпункту, розташованого в Одеській міській клінічній лікарні №11. За словами її керівника Миколи Турчина, з 18 у шістьох - травми середнього і важкого ступеня тяжкості. У людей - переломи, забої.

Погода в Одесі

У ніч на 13 січня в Одесі почав йти мокрий сніг, який перейшов у снігопад. Комунальники посипали спеціальною сумішшю, здебільшого, проїжджу частину.

Відучора в Одесі й Одеській області в умовах негоди сталася низка ДТП.

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Автор: Лариса Козова