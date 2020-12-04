13-річного школяра в Сумській області госпіталізували зі встановленою підозрою на туляремію – вкрай небезпечну інфекцію.
Про це повідомляє Центр громадського здоров’я.
14 листопада у потерпілого з’явився біль у горлі, збільшилися лімфатичні вузли та підвищилась температури до 39 С. Того ж дня родичі звернутися по медичну допомогу, вже 16-го його госпіталізували в інфекційне відділення.
Наразі лікарі встановлюють умови й причини зараження.
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Що таке туляремія?
Це гостра інфекційна хвороба, якою можуть захворіти люди і тварини. Збудником туляремії є Francisella tularensis, що передається людині через ондатр, щурів, мишей, ховрахів і зайців.
Крім того, переносниками інфекції можуть бути іксодові та гамазові кліщі, блохи, ґедзі, комарі, москіти тощо.
Для інфікування вистачає контакту з хворими тваринами, укусу переносника чи вживання заражених харчів або води. Іноді бактерія потрапляє через дихальні шляхи.
Основні симптоми туляремії:
- збільшення лімфовузлів;
- підвищення температури тіла до 38–40 °С;
- сильний головний біль;
- загальна слабкість;
- запаморочення, порушення свідомості;
- біль у м’язах;
- нудота;
- блювання;
- почервоніння обличчя та очей;
- висип, який на 8–12-й день хвороби лущиться і може призвести до пігментації шкіри.
Як лікують туляремію
Лікування здійснюють виключно в умовах стаціонару. Пацієнтам призначають антибактеріальну терапію.
Для профілактики туляремії у людини використовують живу туляремійну вакцину (Ельберта — Гайського). Ревакцинацію здійснюють за показаннями через п’ять років (тварин не вакцинують).
Профілактика захворювання в ендемічних районах зводиться до боротьби з гризунами.
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