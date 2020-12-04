Наразі лікарі встановлюють умови й причини зараження.

13-річного школяра в Сумській області госпіталізували зі встановленою підозрою на туляремію – вкрай небезпечну інфекцію.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я.

14 листопада у потерпілого з’явився біль у горлі, збільшилися лімфатичні вузли та підвищилась температури до 39 С. Того ж дня родичі звернутися по медичну допомогу, вже 16-го його госпіталізували в інфекційне відділення.

Наразі лікарі встановлюють умови й причини зараження.

Читайте такожБільша частина хворих на COVID-19 у стаціонарах Києва отримує кисневу терапію

Що таке туляремія?

Це гостра інфекційна хвороба, якою можуть захворіти люди і тварини. Збудником туляремії є Francisella tularensis, що передається людині через ондатр, щурів, мишей, ховрахів і зайців.

Крім того, переносниками інфекції можуть бути іксодові та гамазові кліщі, блохи, ґедзі, комарі, москіти тощо.

Для інфікування вистачає контакту з хворими тваринами, укусу переносника чи вживання заражених харчів або води. Іноді бактерія потрапляє через дихальні шляхи.

Основні симптоми туляремії:

збільшення лімфовузлів;

підвищення температури тіла до 38–40 °С;

сильний головний біль;

загальна слабкість;

запаморочення, порушення свідомості;

біль у м’язах;

нудота;

блювання;

почервоніння обличчя та очей;

висип, який на 8–12-й день хвороби лущиться і може призвести до пігментації шкіри.

Як лікують туляремію

Лікування здійснюють виключно в умовах стаціонару. Пацієнтам призначають антибактеріальну терапію.

Для профілактики туляремії у людини використовують живу туляремійну вакцину (Ельберта — Гайського). Ревакцинацію здійснюють за показаннями через п’ять років (тварин не вакцинують).

Профілактика захворювання в ендемічних районах зводиться до боротьби з гризунами.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН