Близькі скаржаться на поспіх лікарів, оскільки це не дозволило поховати голову сімейства «як годиться».

Медики Луцької районної лікарні поховали померлого від інсульту 63-річного пацієнта як інфікованого COVID-19.

Про це йдеться у сюжеті місцевого телеканалу ТРК Аверс.

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Смерть пацієнта настала за два дні після госпіталізації, при цьому медики не встигли зробити тест на COVID-19. Дружина загиблого зізнається, що чоловік таки контактував з інфікованим.

63-річного мешканця Волині медики ховали у захисних костюмах і в темному мішку. Близькі скаржаться на поспіх лікарів, оскільки це не дозволило поховати голову сімейства «як годиться».

До труни не пустили ані родичів, ані священника. Крім того, сім’ї довелося платити ще 3,5 тисячі гривень за перевезення тіла нібито інфікованого.

У лікарні ж зауважують, що на тлі пандемії в Україні зросла кількість інсультів, і медикам важко визначити причину раптового погіршення серцево-судинної системи. Адже коронавірус також дає багато ускладнень й на згортання крові.

«І ми не знаємо, що перше йде COVID-19, чи інсульт, який розвивається як ускладнення від COVID-19», – пояснив директор Луцької центральної районної лікарні Сергій Коновал. Тому пацієнта з підозрою на COVID-19 поховали за протоколом.

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Автор: Яна Ставська