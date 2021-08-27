Від початку кампанії з вакцинації щеплено 5 млн 208 тис. 200 осіб, отримали дві дози 3 млн 427 тис. 847.

В Україні встановлено новий рекорд щеплень за добу: 26 серпня проти COVID-19 вакциновано 173 435 людей.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням, отримали першу дозу 55 тис. 908 осіб, другу - 117 тис. 527.

Від початку кампанії з вакцинації щеплено 5 млн 208 тис. 200 осіб, отримали дві дози 3 млн 427 тис. 847.

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Вакцинація від коронавірусу в Україні

Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.

Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї, та Spikevax американської компанії Moderna.

Автор: Тетяна Герасименко