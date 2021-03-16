Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що в Україні продовжує зростати кількість пацієнтів з тяжким перебігом COVID-19, коронавірус став більше вражати молоде населення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам у Києві перед початком пленарного засідання ВР.
«У порівнянні з початком боротьби з пандемією, сьогодні кількість ШВЛ у нас зросла в рази, так само як і кисневих концентраторів та ліжок з киснем. Дійсно, дуже багато стало тяжких хворих, особливо в Івано-Франківській області. Якщо раніше при 15 - 20 тис. хворих госпіталізацій було приблизно 2 тисячі, то минулого тижня ми мали 4 тис. госпіталізацій при 9 тис. хворих», - заявив він.
Радуцький зауважив, що «вірус помолодшав – кількість госпіталізованих до 30 - 40 років сьогодні набагато більша, ніж це було за весь час пандемії».
Читайте такожCOVID-19 вражає нові групи населення: інфекціоніст розповіла про реальні цифри інфікування українців
Минулого тижня в Україні на COVID-19 захворіли майже на 6 тисяч більше осіб, ніж позаминулого
За минулий тиждень в Україні виявлено 60 тис. 748 нових випадків захворювання на COVID-19, що майже на 6 тис. більше у порівнянні з позаминулим. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу.
"За минулий тиждень виявлено 60 тис. 748 нових випадків захворювання на COVID-19. Це майже на 6 тис. більше у порівнянні з позаминулим тижнем. Ми здійснили 395 тис. тестувань методом ПЛР і експрес-тестувань", - сказав Степанов.
За його словами, минулого тижня було госпіталізовано 22 тис. 514 людей, позаминулого - 21 тис. осіб.
Міністр нагадав, що станом на сьогодні у "червоній" зоні епідемічної небезпеки 4 області - Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька та Житомирська.
"Ситуація досить напружена: у нас збільшується кількість захворювань, як наслідок, зростає і кількість госпіталізацій та заповнених ліжок", - додав очільник МОЗ.
Коронавірус в Україні: що відомо
- Як повідомляв УНІАН, за минулу добу в Україні зареєстровано 9 тис. 642 нових випадки COVID-19.
- За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 477 тис. 190 осіб, одужали - 1 млн 232 тис. 209 осіб, летальних випадків зафіксовано 28 тис. 697, ПЛР-тестувань проведено 7 млн 416 тис. 142.
- У МОЗ обіцяють вакцинувати від COVID-19 всіх охочих українців до кінця 2021 року
- За добу в Україні від COVID-19 щепилися понад 8 тисяч осіб, найбільше - на Полтавщині
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram