За словами голови Комітету ВР з питань здоров'я нації, кількість госпіталізованих до 30 - 40 років на сьогодні набагато більша, ніж це було за весь час пандемії.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що в Україні продовжує зростати кількість пацієнтів з тяжким перебігом COVID-19, коронавірус став більше вражати молоде населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам у Києві перед початком пленарного засідання ВР.

«У порівнянні з початком боротьби з пандемією, сьогодні кількість ШВЛ у нас зросла в рази, так само як і кисневих концентраторів та ліжок з киснем. Дійсно, дуже багато стало тяжких хворих, особливо в Івано-Франківській області. Якщо раніше при 15 - 20 тис. хворих госпіталізацій було приблизно 2 тисячі, то минулого тижня ми мали 4 тис. госпіталізацій при 9 тис. хворих», - заявив він.

Радуцький зауважив, що «вірус помолодшав – кількість госпіталізованих до 30 - 40 років сьогодні набагато більша, ніж це було за весь час пандемії».

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Минулого тижня в Україні на COVID-19 захворіли майже на 6 тисяч більше осіб, ніж позаминулого

За минулий тиждень в Україні виявлено 60 тис. 748 нових випадків захворювання на COVID-19, що майже на 6 тис. більше у порівнянні з позаминулим. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу.

"За минулий тиждень виявлено 60 тис. 748 нових випадків захворювання на COVID-19. Це майже на 6 тис. більше у порівнянні з позаминулим тижнем. Ми здійснили 395 тис. тестувань методом ПЛР і експрес-тестувань", - сказав Степанов.

За його словами, минулого тижня було госпіталізовано 22 тис. 514 людей, позаминулого - 21 тис. осіб.

Міністр нагадав, що станом на сьогодні у "червоній" зоні епідемічної небезпеки 4 області - Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька та Житомирська.

"Ситуація досить напружена: у нас збільшується кількість захворювань, як наслідок, зростає і кількість госпіталізацій та заповнених ліжок", - додав очільник МОЗ.

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Автори: Костянтин Гончаров, Леся Лещенко