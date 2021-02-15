За словами рятувальників, автомобіль швидкої допомоги застряг у снігових заметах дорогою до 14-річної пацієнтки у селі Зелениця.

У Житомирській області хвору дівчинку доставили до карети швидкої підводою, запряженою двома конями, оскільки ні медична, ні рятувальна техніка не змогли подолати снігові перемети.

Про це повідомили в обласному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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За словами рятувальників, автомобіль швидкої допомоги застряг у снігових заметах дорогою до 14-річної пацієнтки у селі Зелениця. Лікаря спробували доставити пожежною машиною, якій вдалося проїхати лише декілька сотень метрів. Через сильні перемети та ущільнений сніговий покрив спецавтомобіль зупинився, лікарю довелося долати шлях до пацієнтки пішки.

Хвору 14-річну дівчинку вирішили госпіталізувати до районної лікарні. Для цього місцеві жителі організували гужову повозку, якою дівчину доставили до пожежної автоцистерни.

Вже далі пацієнтку транспортували спецтехнікою рятувальників, а потім разом на ношах — до швидкої, яку вивільнили зі снігового замету.

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Автор: УНІАН