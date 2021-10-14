Ситуація поступово погіршується.

Пікові навантаження на систему охорони здоров’я України очікуються на другу половину листопада.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін під час ефіру на "Українському радіо".

"Ситуація поступово погіршується. Ми робили вже декілька раундів прогнозів епідеміологічної ситуації. Ми бачимо, що пікові навантаження на систему охорони здоров’я очікуються на другу половину листопада, тому ми рухаємося по такому сценарію", - сказав він.

Також він додав, що Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила перевести Херсонську область у "червону" зону епідеміологічної небезпеки з 15 жовтня.

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Ще 15 областей зараз перебувають у "помаранчевій" зоні, а з них Житомирська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька та Харківська перебувають на межі потрапляння до "червоної" зони.

Як повідомляв УНІАН, в Україні минулої доби, 13 жовтня, було виявлено 18881 випадок COVID-19, зокрема, захворіли 1 тис. 748 дітей та 368 медпрацівників.

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Автор: Дмитро Шварц