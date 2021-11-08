Він каже, що "сніжна лавина" зростання кількості випадків захворюваності на ковід, яка була в попередні 10 тижнів призупинилася

По смертності від COVID-19 ще будуть реєструватись високі цифри.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі програми "Свобода слова на ICTV".

Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив: "Смертність нас ще буде доганяти за кількістю випадків - це загальносвітова тенденція, коли відбувається стабілізація по випадках, але по смертності ще будуть реєструватись високі цифри".

За його словами, це відбувається тому, що в нашу статистику летальності потрапляють не тільки випадки, які сталися внаслідок хвороби на COVID-19, але і всі випадки - інфаркти, інсульти в інфікованих ковідом.

Читайте такожВ Одесі крематорій працює на межі можливостей"Причину смертності встановлюють пізніше, оскільки проходить розтин, проводять патологоанатомічну експертизу і після цього встановлюють причини смерті,"- сказав Ляшко.

Міністр розповів, що з понад 27 тисяч захворілих тільки 4% людей, які були вакциновані принаймні однією дозою вакцини.

"Коли ми подивимось на госпіталізацію, то госпіталізується 95-97% людей, які не вакциновані," - додав він.

Ляшко підкреслив: "І ми бачимо другий тиждень поспіль вперше за останні десять тижнів, що в нас не зросла кількість госпіталізацій тиждень до тижня, тобто за минулий тиждень кількість госпіталізованих менша на декілька сотих випадків ніж було в попередній тиждень. Це свідчить про те, що ця сніжна лавина зростання кількості випадків, який був в попередні 10 тижнів призупинилася".

За його словами, це позитивний сигнал про те, що "ми можемо вийти на стабілізацію на високих цифрах".

Раніше повідомлялося, що імунолог центру з контролю захворювань США назвав пріоритетні групи населення, яких потрібно вакцинувати від COVID-19.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Надя Пришляк