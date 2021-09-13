Водночас серед аргументів "за" вакцинацію серед тих людей, які щепилися чи планують це зробити найближчим часом, основним є бажання працювати у період посилення карантинних обмежень.

Понад 56% дорослого населення України не планує вакцинуватися проти COVID-19 в найближчій перспективі.

Як передає кореспондент УНІАН, результати відповідного дослідження на прес-конференції в Києві представив аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Андрій Сухарина.

За його словами, дані опитування показують частку вакцинованих від COVID-19, майже ідентичну з офіційною статистикою, що становить близько 18% дорослого населення країни, яке постійно проживає в Україні.

"Однак низькі темпи вакцинації найближчим часом можуть ще більш пригальмувати, якщо зважати на те, що понад 56% дорослого населення країни не планує робити щеплення в найближчій перспективі. Ці показники одні з найвищих у світі та порівняно з сусідніми державами, де наявні дані таких опитувань", - йдеться в результатах опитування.

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Згідно з дослідженням, респонденти, які не хворіли на COVID-19, вакцинуються або планують вакцинуватись значно рідше, аніж ті, які перехворіли на коронавірус.

Серед аргументів "за" вакцинацію серед тих людей, які щепилися чи планують це зробити найближчим часом, основним є бажання працювати у період посилення карантинних обмежень.

Що відомо про опитування

Загальноукраїнське дослідження проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології впродовж 14-24 серпня.

Загалом опитали 2001 респондента за вибіркою, що репрезентує доросле населення України (за винятком окупованих територій). Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Раніше у МОЗ відзвітували, що в Україну з початку вакцинальної кампанії привезли вже понад 22 млн доз вакцини, 10,5 з них - використали. "Сьогодні ми маємо приблизно 12 млн доз вакцини на залишках. І плюс до кінця року у нас розплановано чітко щотижнево, середа-четвер, поставки додаткових вакцин", - сказав очільник Міністерства Віктор Ляшко й запевнив, що поставки будуть безперебійними.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 906 742 людини, з них отримали одну дозу – 5 906 740 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 804 204 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 10 710 944 щеплення.

Автор: Антоніна Доломанжи