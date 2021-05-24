Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький переконаний, що поява "індійського" штаму коронавірусу в Україні - це лише питання часу.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Епідеміологи вважають "індійський" штам більш небезпечним, ніж інші відомі мутації коронавірусу", - заявив він.
За словами Радуцького, ще більше хвилює ускладнення, яке викликає ця мутація.
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"Понад 8 тис. громадян Індії після "ковіду" інфікувалися мукормікозом ("чорною цвіллю"). Це грибкова інфекція, що проникає у легені та вражає інші органи - мозок, слизову оболонку носу та очей. Зазвичай грибок безпечний для людей, але для тих, у кого послаблений імунітет, він може мати смертельні наслідки. Зафіксовані окремі випадки, коли лікарям довелось видаляти пацієнтам очі, щоб врятувати життя", - зазначив парламентар.
Радуцький зауважив, що на сьогодні "індійський" штам виявлений у 21 країні світу, зокрема, у сусідніх Польщі та Румунії. Уряди країн запроваджують обмеження на переміщення громадян з країн, де зафіксували цю мутацію вірусу. Наприклад, Німеччина сьогодні закрила в’їзд з Великої Британії через ризик занесення "індійського" штаму.
Він нагадав, що Україна 2 травня заборонила в’їзд іноземцям з території Індії, а українські громадяни, повертаючись із цієї країни, мають пройти обов’язкову двотижневу самоізоляцію.
"Найімовірніше, мутація вірусу може потрапити до нас з території Польщі разом з українцями, які повертаються додому. Хоча є й інші варіанти. Наприклад, у Полтаві пенсіонер інфікувався "південноафриканським" штамом, хоча нікуди з країни не виїжджав. Враховуючи міграцію та активне переміщення людей, поява "індійського" штаму в Україні - це питання часу", - припускає депутат.
Він також наголосив, що останні результати досліджень виробників вакцин Pfizer-BioNTech и AstraZeneca обнадійливі. Так, за два тижні після щеплення другою дозою Pfizer-BioNTech її ефективність проти "індійського" штаму склала 88%, проти "британського" штаму - 93%. Вакцина AstraZeneca показала ефективність проти "індійського" штаму 60%, проти "британського" - 66%.
"Це ще раз підтверджує, що єдиний засіб боротьби з коронавірусом та його мутаціями - це вакцинація", - наголосив Радуцький.
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Нагадаємо, 11 травня тодішній міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні є загроза виникнення четвертої хвилі COVID-19, що може бути спричинена "індійським" штамом коронавірусу.
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