До кінця травня в Україну прибуде нова партія вакцини від COVID-19 в рамках програми COVAX.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що до кінця поточного місяця Україна отримає нову партію вакцини від коронавірусу компанії Pfizer.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"До кінця травня в Україну мають прибути більш ніж 473 тисячі доз вакцини Pfizer в межах ініціативи COVAX", - повідомив прем'єр.

За словами Шмигаля, цю вакцину отримають працівники закладів освіти.

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Він також повідомив, що триває підготовка до початку вакцинації людей, які записалися в лист очікування через Дію.

"Перші такі пункти щеплення мають відкритись у великих містах", - резюмував Денис Шмигаль.

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Автор: Катерина Лиманська