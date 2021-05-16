Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що до кінця поточного місяця Україна отримає нову партію вакцини від коронавірусу компанії Pfizer.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"До кінця травня в Україну мають прибути більш ніж 473 тисячі доз вакцини Pfizer в межах ініціативи COVAX", - повідомив прем'єр.
За словами Шмигаля, цю вакцину отримають працівники закладів освіти.
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Він також повідомив, що триває підготовка до початку вакцинації людей, які записалися в лист очікування через Дію.
"Перші такі пункти щеплення мають відкритись у великих містах", - резюмував Денис Шмигаль.
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