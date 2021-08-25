Ця гуманітарна допомога коштує 6,7 мільйона швейцарських франків.

Швейцарія передала 1,5 млн антиген-тестів на коронавірусну інфекцію для сходу України.

Про це повідомляє посольство Швейцарії в Україні у мікроблозі Twitter.

"Президент Національної Ради Швейцарії Андреас Ебі під час візиту на КПВВ Станиця-Луганська здійснив передачу 1,5 мільйонів антиген-тестів на COVID-19. Цією гуманітарною допомогою на суму 6,7 мільйона швейцарських франків Швейцарія підтримує спроможність України забезпечувати тестами цивільне населення, яке переходить лінію розмежування", - йдеться у повідомленні.Читайте такожЛяшко анонсував введення привілеїв для вакцинованих від COVID-19

Вакцинація в Україні

Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.

Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї, та Spikevax американської компанії Moderna.

Автор: Віталій Саєнко