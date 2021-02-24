Жінка працює сімейним лікарем в амбулаторії № 8 м. Маріуполь.

Сімейний лікар з Маріуполя Лідія Бондарук назвала українських військових "вбивцями", а дружину розвідника ЗСУ, який отримав на передовій поранення, - "дружиною вбивці".

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook відома екс-журналістка і військовослужбовець Олена Білозерська.

Бондарук Лідія Андріївна працює сімейним лікарем в амбулаторії № 8 м. Маріуполь і дозволяє собі образливі висловлювання на адресу військовослужбовців ЗСУ та їх сімей.

Товариш по службі Білозерської, розвідник, який не так давно повернувся на передову після серйозного поранення, розповів про випадок, який стався під час спілкування його дружини з лікарем.

"Пішла до неї сьогодні моя дружина укладати декларацію і дізналася, що вона "дружина вбивці". Тому що лікар попросила її говорити російською, на що дружина відповіла, що говорить тільки українською, а лікар нехай говорить, як вміє. Після того, медсестра, яка була в той час в кабінеті, щось сказала лікарю, на що та відповіла: "Так, це дружина вбивці", - написала Білозерська, звернувшись до українців за допомогою, щоб "прославити" україноненависницю.

Користувачі Мережі залишили чимало гнівних коментарів.

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Автор: УНІАН