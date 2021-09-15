Проектом державного бюджету на 2022 рік передбачено 2,6 млрд грн на закупівлю вакцин для захисту населення від COVID-19.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
"2,6 млрд грн передбачено на закупівлю вакцин для захисту населення від COVID-19, який і надалі буде безоплатним для кожного українця (покриття інших витрат на вакцини плануємо здійснити за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій). 3,1 млрд грн - для централізованої закупівлі обладнання для покращення матеріально-технічної бази лікарень, бактеріологічних, генетичних та фізико-хімічних лабораторій. 789,5 млн грн - на проведення трансплантацій в Україні. 300 млн грн - на розвиток біокластеру, що в 3 рази більше, ніж цього року, з потенційним розширенням ще на 735 млн", - зазначив Ляшко.
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Також, за його словами, у проекті бюджету передбачено кошти для встановлення мінімальної заробітної плати для лікарів на рівні 20 тисяч гривень та 13,5 тисяч гривень - для середніх медичних працівників.
"Плюс 33,8 млрд грн (порівняно з минулим роком) додаємо в програму медичних гарантій. Саме ці кошти будуть спрямовані на збільшення заробітної плати лікарів та середніх медичних працівників", - додав очільник МОЗ.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 вересня, Кабмін затвердив проект державного бюджету на 2022 рік.
Як зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, документ передбачає зменшення дефіциту держбюджету до 3,5% від валового внутрішнього продукту, зменшення державного боргу, зростання заробітних плат, стабільний курс гривні, зниження інфляції, а також рекордне за останні десять років зростання ВВП – близько 4%.
На медичну галузь пропонується виділити 197,2 млрд грн, що на 35,8 млрд більше, ніж цього року