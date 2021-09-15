Загалом на медичну галузь у проекті документу пропонується виділити 197,2 млрд грн, що на 35,8 млрд більше, ніж цього року.

Проектом державного бюджету на 2022 рік передбачено 2,6 млрд грн на закупівлю вакцин для захисту населення від COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"2,6 млрд грн передбачено на закупівлю вакцин для захисту населення від COVID-19, який і надалі буде безоплатним для кожного українця (покриття інших витрат на вакцини плануємо здійснити за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій). 3,1 млрд грн - для централізованої закупівлі обладнання для покращення матеріально-технічної бази лікарень, бактеріологічних, генетичних та фізико-хімічних лабораторій. 789,5 млн грн - на проведення трансплантацій в Україні. 300 млн грн - на розвиток біокластеру, що в 3 рази більше, ніж цього року, з потенційним розширенням ще на 735 млн", - зазначив Ляшко.

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Також, за його словами, у проекті бюджету передбачено кошти для встановлення мінімальної заробітної плати для лікарів на рівні 20 тисяч гривень та 13,5 тисяч гривень - для середніх медичних працівників.

"Плюс 33,8 млрд грн (порівняно з минулим роком) додаємо в програму медичних гарантій. Саме ці кошти будуть спрямовані на збільшення заробітної плати лікарів та середніх медичних працівників", - додав очільник МОЗ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 вересня, Кабмін затвердив проект державного бюджету на 2022 рік.

Як зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, документ передбачає зменшення дефіциту держбюджету до 3,5% від валового внутрішнього продукту, зменшення державного боргу, зростання заробітних плат, стабільний курс гривні, зниження інфляції, а також рекордне за останні десять років зростання ВВП – близько 4%.

На медичну галузь пропонується виділити 197,2 млрд грн, що на 35,8 млрд більше, ніж цього року

Автор: Леся Лещенко