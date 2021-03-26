Із загальної кількості смертей у минулому році, спричинених коронавірусною інфекцією, майже половина припадає на осіб віком 70 плюс.

У віковій групі людей, старших 70 років, від COVID-19 помирає кожен десятий, тому вакцинація такої вразливої категорії є просто життєвою необхідністю.

Читайте такожСмерть двох українців після щеплення від коронавірусу: Степанов пояснив причинуПро це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ у Facebook.

Згідно з повідомленням, в Україні найчастіше життя людей віком від 70-ти років забирають хвороби серця та онкологія.

«Сьогодні до переліку хвороб, які наражають людей старшого віку на смертельну небезпеку, додався коронавірус. У віковій групі 70+ від COVID-19 помирає кожен 10-й з тих, хто підхопив вірус. Тому вакцинація такої вразливої категорії людей є просто життєвою необхідністю», - наголошується в повідомленні.

За даними Державної служби статистики України, у 2019 році померло 351 тис. 752 особи віком 70 років та старше. Більшість з них померли від неінфекційних хвороб.

Основними причинами смерті у людей віком від 70 років є: ішемічна хвороба серця (наприклад, інфаркти, стенокардія, раптова зупинка серця) - 61,2% у структурі всіх смертей; цереброваскулярні хвороби (інсульти та інші) - 17%; злоякісні новоутворення (онкозахворювання) - 9,3%; інші хвороби системи кровообігу (наприклад, варикози, гіпертонічна хвороба, атеросклероз, тромбози) - 5,1%.

У МОЗ зауважили, що у 2020 році до вказаних причин додався COVID-19. Із загальної кількості смертей, спричинених цим недугом, майже половина припадає на осіб віком від 70 років.

«Найгірше те, що вона зростає. При тому, що на осіб старше 70 років припадає лише десята частина усіх підтверджених випадків, летальність у цій групі складає 10%. Тобто, помирає кожен 10-й з тих, хто захворів», - йдеться в повідомленні.

У МОЗ наголосили, що знизити вірогідність фатального впливу коронавірусу на вже наявні хвороби у людей старшого віку може вакцинація.

«Вона розвиває імунітет до COVID-19 та має полегшити перебіг хвороби у разі зараження. Тож, якщо ви маєте таких близьких, подбайте про їхній захист та донесіть до них інформацію про важливість вакцинації для захисту їх життя», - резюмували у відомстві.

Коронавірус в Україні

В Україні за минулу добу було зареєстровано 18 тис. 132 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 614 тис. 707 осіб, одужали 1 млн 290 тис. 158 осіб, летальних випадків було зареєстровано 31 тис. 461. ПЛР-тестувань усього провели 7 млн 889 тис. 544.

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Автор: Костянтин Гончаров