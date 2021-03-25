"Жовтою" є лише Херсонська область, а "зелених" областей узагалі немає.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, сьогодні у "червоній" зоні епідемічної небезпеки поширення COVID-19 - Київ та 10 областей України.

Читайте такожКоронавірус набирає обертів: за добу в Україні виявили майже 17 тисяч нових хворих, 362 людини померли (відео)Про це йдеться у даних міністерства щодо ознак для визначення регіону зі значним поширенням COVID-19.

Так, сьогодні, "червоний" рівень епідемічної небезпеки - у місті Київ та Київській області, а також у Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Черкаській та Чернівецькій областях.

"Жовтою" є лише Херсонська область, а усі інші області країни - у "помаранчевій" зоні. "Зелених" областей станом на сьогодні в країні взагалі немає.

У МОЗ нагадали, що ознаки для визначення регіону зі значним поширенням COVID-19 оновлюють щодня. На підставі цих ознак Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій раз на 7 днів ухвалює рішення про встановлення на території регіону або окремих адміністративно-територіальних одиниць регіону рівня епідемічної небезпеки.

"Червоні" зони в Україні

Карантин в Україні

З 24 лютого в Україні знову запровадили адаптивний карантин з поділом на кольорові зони епіднебезпеки.

4 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в країні почалася третя хвиля COVID-19.

У МОЗ прогнозують збільшення нових випадків COVID-19 до кінця квітня.

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Автор: Тетяна Поляковська