Найбільше щеплень за добу провели у Київській та Дніпропетровській областях, найменше - у Донецькій.

В Україні за минулу добу щеплення від COVID-19 отримали 18 тис. 738 осіб.

Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

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Найбільше щеплень провели у Київській (1 тис. 380) та Дніпропетровській (1 тис. 380) областях, найменше - у Донецькій (130).

Щеплення проводилися 168 мобільними бригадами з імунізації та 483 пунктами щеплення.

Станом на сьогодні до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 349 тис. 713 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щепилися 174 тис. 325 людей, з них отримали 1 дозу 174 тис. 324 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на коронавірусну хворобу, мешканці та персонал будинків для людей похилого віку, військовослужбовці, які проходять службу в районі проведення ООС.

25 березня вакцинацію особового складу розпочали в Головному командному центрі ЗСУ.

Усі щеплення є добровільними й безоплатними.

В Україні щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові.

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Автор: Наталя Нічишина