Зокрема, в санвузлі для персоналу немає антисептиків для рук, одноразових рушників і рідкого мила.

У курортній Грибівці Одеської області фахівці виявили низку порушень в ресторані готелю Bugaz Sea View, в якому напередодні отруїлися 9 дітей.

Як повідомили журналістам у Головному управлінні Держспоживслужби в Одеській області, групову кишкову інфекцію серед дітей зафіксовано 27 липня. Зазначений готель розташований на території Дальницької сільради, масив "Золотий Бугаз", 17.

Зазначається, що з 9 потерпілих дітей 8 у віці 9-12 років госпіталізовані в інфекційне відділення Овідіопольської лікарні з попереднім діагнозом "гострий гастроентероколіт".

В ході перевірки виявлено низку порушень. Зокрема, відсутні документи, що підтверджують безпеку і якість сировини та харчових продуктів.

Читайте такожУкраїнцям можуть обмежити доступ до родичів у реанімаціяхНе дотримуються гігієнічні вимоги щодо технологічних процесів виготовлення страв, зокрема, не дотримуються вимоги щодо зберігання харчових продуктів (не дотримується необхідне сусідство при зберіганні продуктів в холодильнику, на обладнанні відсутні стікери із зазначенням дати виготовлення напівфабрикатів), не проводиться обробка яєць.

Зазначається, що також відсутнє маркування кухонного та обробного інвентарю; не дотримується санітарний режим (стан приміщень незадовільний, відсутні дезінфекційні засоби); немає умов для відокремленого зберігання особистого та санітарного одягу.

Крім того, не створено умови для дотримання особистої гігієни персоналом: у санвузлі відсутні антисептик для рук, одноразові рушники, рідке мило тощо.

Що відомо про отруєння у Грибівці

27 липня стало відомо про те, що в лікарню доставлено 9 дітей, які отруїлися в ресторані готелю Bugaz Sea View. Цей готель розташований в курортному селищі Грибівка.

Захворіли неповнолітні, які прибули на відпочинок з Києва у складі групи з 90 дітей. Проживали вони у вищеназваному готелі та харчувалися в ресторані готелю.

Поліція розпочала кримінальне провадження. Дітей після надання невідкладної допомоги відпустили на амбулаторне лікування.

Автор: Лариса Козова