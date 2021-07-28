Харчове отруєння діагностували у гімнасток віком від 8 до 14 років.

В Одеській області поліція почала розслідування за фактом отруєння дев'ятьох дітей в ресторані готелю Bugaz Sea View, розташованого в курортному селищі Грибівка.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, 27 липня в лікарню потрапили дев'ять гімнасток у віці від восьми до чотирнадцяти років.

"Ці діти у складі групи разом з тренером приїхали на відпочинок з Київської області і оселилися на території одного з готелів в Грибівці. У всіх потерпілих були однакові симптоми отруєння", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що дітям надали медичну допомогу, взяли у них аналізи, щоб перевірити наявність і вид інфекції в організмі, і відпустили на амбулаторне лікування. Обставини та причини отруєння встановлюються.

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Отруєння дітей у Грибівці: що відомо

27 липня стало відомо про те, що в лікарню доставлені дев'ять дітей, які отруїлися в ресторані готелю Bugaz Sea View. Цей готель розташований в курортному селищі Грибівка.

За попередніми даними, захворіли неповнолітні, які прибули на відпочинок з Києва у складі групи, що складається з 90 дітей. Проживали вони у вищеназваному готелі і харчувалися в ресторані цього закладу. Попередній діагноз – "гострий гастроентероколіт".

Автор: Лариса Козова