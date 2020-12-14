Дефіцит води в Криму: в Ялті планують викачувати воду з озера

До цього через посуху і обміління водосховищ на півострові почали вводити обмеження на подачу води.

В окупованому Криму до критичної позначки впав рівень води в Загорському водосховищі, яке постачає Велику Ялту. Так звана влада планує викачувати воду з озера для постачання міста. Читайте також"Вода то є, то немає": кримчанка розповіла про життя в окупаціїПро це в Facebook повідомила глава російської адміністрації Ялти Яніна Павленко, пише Крим.Реалія. «Найближчим часом почнеться забір води з озера Могабі - це дасть нам додатково 850 тисяч кубів і дозволить забезпечити її подачу в три території західної сторони Ялти», - написала Павленко. Засуха в Криму: що відомо З 24 серпня в Сімферополі і ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів через посуху і обміління водосховищ почали вводити обмеження на подачу води. Питну воду жителям подають строго по годинах - вранці і ввечері. З 23 вересня обмежувальні заходи подачі води ввели в Алушті, Партеніті і Малому Маяку. Також через пересохлі свердловини воду в 29 сіл північного Криму доставляють цистернами.

Окупаційна влада Криму повідомила, що готується до «гіршого сценарію» з водозабезпеченням півострова.

Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом.

Після окупації Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили.

Влада України заявляє, що відновлення подачі води через Північно-Кримський канал до Криму можливе тільки після деокупації півострова. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: УНІАН

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