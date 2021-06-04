Названо кількість утилізованих вакцин / фото УНІАН, Микола Тис
В Україні станом на 30 травня утилізували 742 дози вакцини від коронавірусної хвороби.
У МОЗ уточнили "Радіо Свобода", що саме стільки було розбито й пошкоджено, сюди входять також дози, які не підлягають використанню.
Статистика за виробниками вакцин наступна:
- Covishield (AstraZeneca індійського виробництва) – 654 доз, з них лише Івано-Франківська область втратила 533 дози;
- Coronavac (Sinovac Biotech) – 11 доз, з них Сумська область - шість доз, Хмельницька - чотири дози, Миколаївська область - одна доза;
- Comirnaty (вакцина Pfizer та BioNTech) – 12 доз, всі втрачено в Києві;
- AstraZeneca – 65 доз, з них 40 доз у Запорізькій області, 11 в Івано-Франківській, десять у Житомирській області і одна в Дніпропетровській.
"Прогнозований індикативний показник втрат для 2-6-дозних рідких вакцин становить до 10%, прогнозований індикативний показник втрат для 10-20 дозних рідких вакцин становить до 25%", - пояснили в МОЗ.
- Covishield містить 10 доз вакцини – і на їх використання є лише шість годин.
- Coronavac постачається в одиничних шприц-дозах.
- Comirnaty містить шість доз і потребує дуже низьких температур для зберігання, тому людей щеплюють, зазвичай, в одному місці.
- AstraZeneca містить 10 доз.
Суму коштів, яку було втрачено через невикористання цих доз, у відомстві не назвали.
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