Найбільше доз втратила Івано-Франківська область.

В Україні станом на 30 травня утилізували 742 дози вакцини від коронавірусної хвороби.

У МОЗ уточнили "Радіо Свобода", що саме стільки було розбито й пошкоджено, сюди входять також дози, які не підлягають використанню.

Статистика за виробниками вакцин наступна:

Covishield (AstraZeneca індійського виробництва) – 654 доз, з них лише Івано-Франківська область втратила 533 дози;

Coronavac (Sinovac Biotech) – 11 доз, з них Сумська область - шість доз, Хмельницька - чотири дози, Миколаївська область - одна доза;

Comirnaty (вакцина Pfizer та BioNTech) – 12 доз, всі втрачено в Києві;

AstraZeneca – 65 доз, з них 40 доз у Запорізькій області, 11 в Івано-Франківській, десять у Житомирській області і одна в Дніпропетровській.

"Прогнозований індикативний показник втрат для 2-6-дозних рідких вакцин становить до 10%, прогнозований індикативний показник втрат для 10-20 дозних рідких вакцин становить до 25%", - пояснили в МОЗ.

Covishield містить 10 доз вакцини – і на їх використання є лише шість годин.

Coronavac постачається в одиничних шприц-дозах.

Comirnaty містить шість доз і потребує дуже низьких температур для зберігання, тому людей щеплюють, зазвичай, в одному місці.

AstraZeneca містить 10 доз.

Суму коштів, яку було втрачено через невикористання цих доз, у відомстві не назвали.

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Автор: Юрій Годован