Захворюваність на коронавірус в Україні традиційно знизилася після вихідних. Найбільше нових заражень в Дніпропетровській, Донецькій областях та в Києві.

За минулу добу, 28 листопада, в Україні COVID-19 підтвердили ще у 5 804 осіб. Серед них - 730 дітей та 72 медичних працівники.

Від ускладнень померли 297 людей, а 10 477 - одужали. Госпіталізували 2 082 людей із підозрою чи підтвердженим коронавірусом.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

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Найбільше нових випадків виявили на Дніпропетровщині (473), Донеччині (457), у Києві (431) та в Миколаївській області (401).

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Від початку пандемії в нас виявили 3 427 827 випадків COVID-19. З них 85 414 людей померли від ускладнень захворювання, а понад 2,9 мільйона громадян — одужали.

Нагадаємо, в Україні збільшилась кількість областей, що перейшли до "жовтої" зони карантину, запровадженого для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили 32 694 тести на коронавірус: методом ПЛР — 13 364, методом ІФА — 1 795. Також зробили 17 535 експрес-тестів на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели понад 15,8 мільйона ПЛР-тестувань на коронавірус.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

В Україні за минулу добу, 28 листопада, щеплення від коронавірусу отримали 93 970 людей. Однак ще днем раніше ця цифра сягала майже 140 тисяч.

Вчора одну дозу вакцини отримали 31 069 людей, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 62 901 людина.

Від початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 13 320 532 людини. З яких них отримали одну дозу вакцини - 13 320 530 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 10 967 700.

У загальній кількості в країні проведено 24 288 230 щеплень.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавірус в Україні: що варто знати

Автор: Вікторія Гордієнко