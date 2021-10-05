Очільник міста дав доручення підготувати відповідне розпорядження.

Працівників Чернігівської міськради та комунальних підприємств не допускатимуть до роботи, якщо вони не вакцинувалися або не мають негативного ПЛР-тесту, який дійсний 3 дні.

Про це сьогодні під час розширеної наради в міськраді заявив міський голова Чернігова Владислав Атрошенко.

Він проаналізував статистику вакцинації у структурних підрозділах міської ради та комунальних підприємств і дав доручення профільному заступнику підготувати наказ, що невакциновані працівники мають здавати ПЛР-тести кожні 3 дні, аби бути допущеними до роботи. Атрошенко перелічив управління та відділи, де вакциновано мало працівників та назвав поведінку їхніх керівників безвідповідальною.

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"Як ви будете почуватися, як керівники, коли ховатимете свого працівника, якого могли уберегти. Як ви будете почувати себе на похороні?", - сказав Атрошенко під час наради, звертаючись до колег.

У прес-службі міської ради зазначили, що поки розпорядження про недопуск невакцинованих на роботу не підписане.

"Так, міський голова сказав про це, але поки розпорядження немає. Мер зацікавлений, щоб працівники були вакциновані та не хворіли, а тому вкотре наголосив, що готовий вдатися до жорстких дій", - прокоментували в прес-службі міської ради.

Рівень вакцинації у різних структурних підрозділах мерії неоднаковий.

"У нашому підрозділі вакциновані 50% співробітників, десь більше, а десь – навпаки", - зауважили в прес-службі.

Один із низьких показників у працівників комунального підприємства "Палац культури", де вакциновано 28% співробітників.

За інформацією медиків, на цей час рівень захворюваності у місті не перевищує минулорічні показники, однак перебіг хвороби є тяжчим. Більше людей потребують кисневої підтримки. У Чернігові після перерви відновлено роботу ковідного відділення у міській лікарні №3. На початок жовтня у місті вакциновано до 20% жителів. Щоденно працюють три пункти вакцинації, на вихідних – додається ще один.

Нагадаємо, що усіх співробітників, які будуть зобов’язані вакцинуватися від COVID-19, але відмовляться це зробити, будуть відстороняти від роботи. Очільник МОЗ зазначив, що поки в проекті наказу МОЗ про обов’язкову вакцинацію сказано тільки про співробітників державних інституцій. Це він пояснює тим, що для ефективної роботи держустанови "люди повинні бути на робочих місцях".

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Автор: Ірина Синельник