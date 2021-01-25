Лікарі врятували й новонародженого малюка.

Породіллю із тяжкою COVID-пневмонією, в якої діагностували майже повне ураження легенів, врятували у Дніпрі.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Як зазначається, виходити вдалося і малюка, який задихався в утробі матері.

39-річну вагітну доставили до Дніпра з Павлограда. Жінка перебувала у вкрай тяжкому стані - в неї було вражено 80% легень. Її терміново прооперували. Після тижня реанімації немовля перевели до дитячої лікарні.

Наразі жінка отримала негативний тест на коронавірус. Її готують до виписки та зустрічі з дитиною.

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Автор: УНІАН