Породіллю із тяжкою COVID-пневмонією, в якої діагностували майже повне ураження легенів, врятували у Дніпрі.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Як зазначається, виходити вдалося і малюка, який задихався в утробі матері.
39-річну вагітну доставили до Дніпра з Павлограда. Жінка перебувала у вкрай тяжкому стані - в неї було вражено 80% легень. Її терміново прооперували. Після тижня реанімації немовля перевели до дитячої лікарні.
Наразі жінка отримала негативний тест на коронавірус. Її готують до виписки та зустрічі з дитиною.
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