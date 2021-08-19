Сьогодні майже 20% працівників харківських шкіл повністю завершили вакцинацію.

У Харкові планують провести групову вакцинацію для вчителів, які ще не щепились від COVID-19.

Як повідомляє прес-служба Харківської міської ради, про це заявила директор Департаменту освіти Ольга Деменко.

За її словами, сьогодні майже 20% працівників шкіл повністю завершили вакцинацію, 10% – отримали першу дозу вакцини. Але в кожному навчальному закладі ситуація індивідуальна, в деяких школах вакциновано до 50% персоналу.

Читайте такожУкраїна схвалила ще одну вакцину для видачі COVID-сертифікатів"У процесі вивчення цього питання ми дійшли висновку, що не усім вчителям через брак часу і можливості зручно відвідувати загальні пункти вакцинації. Тому, спільно з Департаментом охорони здоров'я ми проведемо групову вакцинацію для вчителів. Будуть об'єднані дві або три школи, які відвідають медики та проведуть вакцинацію педагогічних працівників в медпунктах навчальних закладів", - пояснила Деменко.

Що передувало

Відповідно до вимог Міністерства охорони здоров'я, для роботи шкіл у звичайному форматі, де встановлений "жовтий", "помаранчевий", "червоний" рівень епідемічної небезпеки, необхідно, аби 80% освітян були вакциновані від COVID-19. У такому випадку школа може працювати навіть під час локдауну.

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Автор: Світлана Макринська