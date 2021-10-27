За минулу добу коронавірусну хворобу підтвердили у 1416 жителів міста, у тому числі у 179 дітей.

У Києві зафіксовано антирекорд смертей від COVID-19 за добу - 54 летальних випадки.

Відповідна інформація оприлюднена мером столиці Віталієм Кличком у Facebook.

Він повідомив, що померли 23 жінки, 30 чоловіків та однорічний хлопчик.

Від початку пандемії у Києві зафіксовано вже 5 тис. 991 летальний випадок.

За минулу добу коронавірусну хворобу підтвердили у 1 тис. 416 жителів міста: захворіли 744 жінки, 493 чоловіки, 179 дітей.

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Найбільше випадків захворювання у Дарницькому (247), Деснянському (176) та Святошинському (162) районах.

Протягом доби до медзакладів госпіталізували 150 хворих на коронавірусну хворобу та 413 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

На сьогодні в місті загалом зафіксовано 227 тис. 334 випадки одужання, в тому числі за минулу добу – 573.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксовано 22 тисячі 574 нові випадки COVID-19. Крім того, госпіталізували – 5 тисяч 925 осіб; померли – 692 та одужали – 11 тисяч 593 особи.

У Національній академії наук заявили про розбіжності у COVID-статистиці Києва. Кількість позитивних ПЛР-тестів істотно перевищує кількість офіційно виявлених нових випадків зараження коронавірусом.

Коронавірус у Києві: що варто знати

Автор: Інна Андаліцька