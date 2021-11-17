Всі міські школи готові з 22 листопада прийняти учнів, запевняють у держадміністрації.

У Києві вакциновані проти COVID-19 більш ніж 95% працівників сфери освіти.

Про це зазначається в коментарі заступника голови Київської міської держадміністрації Валентина Мондриївського щодо відновлення з 22 листопада очної форми навчання у столичних школах, який поширила прес-служба КМДА.

Мондриївський зазначив, що рішення про повернення дітей за парти ухвалила міська Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, спираючись на два основних фактори: стійка динаміка зниження рівня госпіталізації хворих на COVID-19 та зниження відсотка завантаженості ліжок із киснем у столичних лікарнях.

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"Усі столичні заклади середньої освіти, незалежно від типу та форми власності, можуть відновити навчання у приміщеннях за умови дотримання протиепідемічних вимог, що встановлені урядом для "червоної" зони", – зазначив посадовець.

За його словами, всі міські школи готові з 22 листопада прийняти учнів.

"Вакцинація – це єдиний спосіб перемогти епідемію. Тож закликаю всіх якнайшвидше вакцинуватися від COVID-19, щоб зберегти власне здоров’я та здоров’я своїх близьких. І, звичайно, не варто забувати про елементарні заходи безпеки: маски та дотримання дистанції", – закликав заступник голови КМДА.

Як повідомляв УНІАН, Київ перебуває в "червоній" зоні епіднебезпеки з 1 листопада. Відповідно до затверджених міської владою обмежень для цієї зони, школи були повністю переведені на дистанційне навчання. Вимогу про організацію освітнього процесу в дистанційному режимі містить п. 5 протоколу Постійної комісії з питань ТЕБ та НС КМДА від 28.10.2021 № 68.

16 листопада мер столиці Віталій Кличко заявив, що очні заняття в київських школах для учнів 1-4 класів можуть розпочатися вже наступного тижня. За його словами, міська влада отримала дуже багато звернень від батьків, які просили відкрити як мінімум 1-4 класи. За словами Кличка, минулого тижня столиця пройшла пік захворюваності, після чого спостерігається зниження кількості нових хворих.

Сьогодні, 17 листопада, Постійна комісія з питань ТЕБ та НС при КМДА ухвалила рішення про відновлення з 22 листопада очного навчання в столичних школах для учнів усіх класів.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Інна Андаліцька