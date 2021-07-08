Києві за минулу добу поставили рекорд для країни за кількістю вакцинацій – понад 20 тис. щеплень.
Про це повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на директора Департаменту охорони здоров’я Валентину Гінзбург.
"У столиці проведено рекордну для країни кількість вакцинацій за добу – 20 тис. 032 щеплення", - сказала вона.
Гінзбург зауважила, що Київ щодня нарощує темпи вакцинації проти COVID-19 і протягом вже не першого місяця залишається лідером серед інших регіонів.
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Де зробити щеплення від коронавірусу у Києві
У Києві щепитися проти COVID-19 можна у Центрі вакцинації, що працює щоденно у Міжнародному виставковому центрі, у Центрах первинної медико-санітарної допомоги, а на вихідних у міні-вакцинальних центрах. В цих закладах щеплюють вакциною CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
Крім того, в столиці вакциною Сomirnaty виробництва Pfizer-BioNTech щеплюють цільові групи, визначені дорожньою картою Міністерства охорони здоров’я, а також працівників компаній, у штаті яких понад 50 осіб.
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