Столиця вже не перший місяць залишається лідером серед інших регіонів за темпами вакцинації.

Києві за минулу добу поставили рекорд для країни за кількістю вакцинацій – понад 20 тис. щеплень.

Про це повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на директора Департаменту охорони здоров’я Валентину Гінзбург.

"У столиці проведено рекордну для країни кількість вакцинацій за добу – 20 тис. 032 щеплення", - сказала вона.

Гінзбург зауважила, що Київ щодня нарощує темпи вакцинації проти COVID-19 і протягом вже не першого місяця залишається лідером серед інших регіонів.

Читайте такожВООЗ: до вакцинації в Україні залучать студентів-медиків та інтернів

Де зробити щеплення від коронавірусу у Києві

У Києві щепитися проти COVID-19 можна у Центрі вакцинації, що працює щоденно у Міжнародному виставковому центрі, у Центрах первинної медико-санітарної допомоги, а на вихідних у міні-вакцинальних центрах. В цих закладах щеплюють вакциною CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Крім того, в столиці вакциною Сomirnaty виробництва Pfizer-BioNTech щеплюють цільові групи, визначені дорожньою картою Міністерства охорони здоров’я, а також працівників компаній, у штаті яких понад 50 осіб.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Світлана Закелова