У Києві знаходиться 500, а це найбільша (в Україні) кількість апаратів штучної вентиляції легень, 95% ліжок забезпечені киснем.

Влада Києва готувалася до осінньої хвилі COVID-19, але можливості додаткового збільшення місць для хворих не є безмежними.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів мер Києва Віталій Кличко.

"Можу сказати, що ми збільшили кількість ліжок до 6 тис. в наших лікарнях. Якщо потрібно буде, ми готові ще розгорнути 5,5 тис. Але більше ми не зможемо. Деякі політики кажуть, що готові розгорнути шпиталі. Ми готові приймати хворих у Палаці спорту чи у Виставковому центрі. Готові то готові, але ключове питання: де ми візьмемо лікарів?" – сказав Кличко.

За його словами, у Києві знаходиться 500, а це найбільша (в Україні) кількість апаратів штучної вентиляції легень, 95% ліжок забезпечені киснем. "З киснем зараз невеликі проблеми, тому що зараз всі потребують кисню набагато більше, ніж у минулій хвилі в кожній із лікарень", – додав мер.

Читайте такожКузін наголошує на необхідності закликати громадян не відтягувати вакцинацію

Як повідомляв УНІАН, в Україні минулої доби було виявлено 26 тис. 198 випадків COVID-19, зокрема, захворіли 1 тис. 643 дитини та 379 медпрацівників.

З коронавірусною хворобою було госпіталізовано 5 тис. 305 осіб, померли – 541, одужали – 9 тис. 449. За добу було зроблено 144 тис. 621 тестування.

Найбільша кількість підтверджених випадків захворювання зареєстрована у Дніпропетровській (2 тис. 280), Одеській (1 тис. 973), Львівській (1 тис. 880), Сумській (1 тис. 612) областях і м. Київ (1 тис. 455).

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ірина Погоріла