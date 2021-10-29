Також Комаровський пояснив, якою логікою керуються антивакцинатори.

У віковій категорії 60+ смертність при COVID-19 досягає 10-15%. Це люди, в масі своїй наполегливо відмовляються від вакцинації.

Про це заявив відомий український лікар Євген Комаровський в інтерв'ю Українській правді.

"Страшно, коли мій ранок починається бесідою з другом-патологоанатом, і він мені розповідає, через що вони проходять кожен день, коли трупи нікуди складати", - зазначив лікар-педіатр.

Він висловив глибокий жаль з приводу того, що, попри ті, що мають рятівні вакцини, люди все ж наполегливо ігнорують їх, вважаючи за краще важко хворіти і вмирати.

"Прикро, коли є інструменти, що дозволяють людям не вмирати, а люди вважають за краще вмирати. У віковій категорії 60+ смертність при ковіді досягає 10-15%. Це люди, в масі своїй наполегливо відмовляються від вакцинації. І це не молоді блогери, які воюють з вакцинами, а дорослі люди, які повинні були б знати, що таке добре і що таке погано", - говорить медик.

За словами Комаровського, після кожного поста в соціальних мережах, що агітує за вакцинацію, від нього відписуються десятки користувачів. Але не писати про це він просто не може, не має права, оскільки кожне таке звернення може врятувати кілька тисяч життів.

Тим більше, що, за словами доктора, тему вакцинації вкрай неохоче піднімають фахівці з інфекційних хвороб, боячись, що їх звинуватять в продажності і заангажованості.

"Зате після цього відео (Остання осінь - УНІАН) у мене плюс 100 тисяч підписників в Instagram. І величезна кількість листів: "доктор, це була остання крапля, ми вчора прищепилися, спасибі велике". Ось це було круто, це для мене чистий кайф", - зізнався Комаровський.

Відповідаючи на питання про причини низьких показників вакцинації в Україні - всього 17% населення, - лікар зауважив, що з антивакцинаторами йому доводиться стикатися все життя. Спілкуючись з ними, він прийшов до висновку, що це не ті люди, з якими можна спілкуватися мовою логіки, здорового глузду і аргументів. Пробитися крізь стіну майже релігійного фанатизму неможливо. Люди ревно і безоглядно вірять, що за допомогою вакцин їх вбивають.

Не найкращим чином проявляє себе і держава в образі доброго дядечка, який все життя гнобив і гнобив, вимагав податки і жорстко карав за їх несплату, а тут раптом прийшов і з зворушливою посмішкою запропонував безкоштовну допомогу у вигляді covid-вакцин.

"Виходять чиновники і кажуть: ми добули, ми купили, ми привезли. Перша думка, яка виникає у людей, знову себе, коханих, піарять", - каже Комаровський.

Звідси і недовіра, і сумніви, і активний опір вакцинації.

Свою згубну роль, на думку лікаря, зіграла і багаторічна дискредитація вакцин як таких. Це коли, наприклад, на всіх телеканалах проходить сюжет про смерть дитини після щеплення.

"Ось ці сюжети дали нам 200 тисяч випадків кору, поліомієліту, регулярні смерті від правця", - обурено пояснює медик.

З не меншим обуренням Євген Комаровський згадав і про вчителів, які сьогодні фактично очолили антивакцинаторський рух. Хоча мали стати інтелектуальною елітою нації.

Як писав УНІАН, днями українців шокувало емоційне відео під назвою "Остання осінь", автором якого виступив Євген Комаровський. У ньому лікар розповів про складну ситуацію в Україні через поширення коронавірусної хвороби.

"Те, що лікарні забиті, це м'яко сказано. Якщо хтось з депутатів каже, що місця в лікарнях ще є, він бреше. На кладовищах місця ще є. У моргах місць немає. Черги з санітарок з каталками, трупами. Щобільше, забиті судово-медичні морги, це морги, куди везуть тих, хто помирає вдома. І коли вони померли вдома, і їм не встигли до цього поставити ПЛР, то вони помирають не від COVID, а від начебто якоїсь там пневмонії", — сказав Комаровський.

За його словами, люди почали усвідомлювати, що потрібно вакцинуватися від COVID, але деякі з них не можуть цього зробити, "тому що вони вже купили сертифікат про вакцинацію".

"99% людей в реанімації — вони не щеплені! І більшість тих, хто у лікарнях, не щеплені! А половина з тих, хто начебто щеплений, з купленими папірцями", — сказав Комаровський.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко