До операції хлопчик із Закарпаття не міг дихати і говорити. В Україні за такою методикою не працюють, але жартома її вже назвали "біблійною".

Лікарі львівського Охматдиту разом із польським професором зробили унікальну операцію 6-річному Михайлику із Закарпаття. Хлопчик уже одужує.

Як ідеться у сюжеті ТСН, минулого року хлопчика і його маму збило авто. Дитина отримала численні травми і майже три тижні була у реанімації на апараті ШВЛ.

Читайте такожОбійшли десятки лікарень: у Львові за допомогою робота-хірурга прооперували дитину (фото)Лікарі припускають, можливо, через інтубаційну трубку на гортані утворився рубець, який стягував голосові зв‘язки і ускладнював дихання.

Вилікували хлопчика лікарі львівського Охматдиту. Медики з допомогою польського колеги Ярослава Шидловського зробили унікальну операцію. В Україні за такою методикою не працюють, але жартома її вже назвали "біблійною".

"Як з Адама взяли ребро і створили Єву, то тут взяли хрящ ребра хлопчика. Через зовнішній розріз на шиї ввели в місце рубця і розвели зв’язки. Якщо зв’язки у нього первинні були фіксовані, то коли ми розвели, вони стали фіксовані. Тобто просвіт для дихання суттєво збільшився", - пояснив керівник ЛОР-відділення лікарні "Охматдит" Федір Юрочко.

Після операції хлопчик одужує: добре говорить і бігає не задихаючись.

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Автор: Вікторія Гордієнко