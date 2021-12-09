У жінки була тяжка пневмонія. Медики боролися за її життя майже два тижні.

У львівському Центрі легеневого здоров’я від ускладнень COVID-19 померла 23-річна породілля з міста Миколаїв (Львівська область).

Про це кореспонденту УНІАН повідомив генеральний директор медзакладу Любомир Рак.

"На жаль, сталася така трагедія в середу, 8 грудня. Жінку до нас госпіталізували близько двох тижнів тому, ми робили все можливе, проте врятувати її не вдалося", - розповів медик.

Читайте такожДитину не врятували: на Рівненщині від коронавірусу померла 20-річна вагітна дівчинаЗа його словами, у пацієнтки були ускладнення після перенесеної коронавірусної інфекції – тяжка пневмонія.

"Жінка не була вакцинована. В обласному перинатальному центрі вона народила дитину", - зазначив Рак.

Чи жива дитина, наразі вияснити не вдалося.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Чернівецькій області від COVID-19 померла вагітна лікар, також від коронавірусу померла ще одна жінка з Харкова.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Мирослава Бзікадзе