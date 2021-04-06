У Чернівецькій області від ускладнень COVID-19 померла лікарка-педіатр Мар’яна Малинник, яка була вагітною.
Читайте такожВакцинуватись від COVID-19 доведеться раз на рік - РадуцькийПро це кореспонденту УНІАН повідомили у департаменті охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації.
«Підступна коронавірусна інфекція COVID-19 зупинила серце молодої жінки на 29-му році життя», – повідомили в департаменті.
Жінка працювала у Заставнівській багатопрофільній лікарні лікарем-педіатром. У 2015 році вона закінчила Буковинський державний медуніверситет за спеціальністю «Педіатрія», а після закінчення інтернатури була прийнята на посаду лікаря-педіатра у лікарні.
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