Мар’яна Малинник померла на 29-му році життя.

У Чернівецькій області від ускладнень COVID-19 померла лікарка-педіатр Мар’яна Малинник, яка була вагітною.

Читайте такожВакцинуватись від COVID-19 доведеться раз на рік - РадуцькийПро це кореспонденту УНІАН повідомили у департаменті охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації.

«Підступна коронавірусна інфекція COVID-19 зупинила серце молодої жінки на 29-му році життя», – повідомили в департаменті.

Жінка працювала у Заставнівській багатопрофільній лікарні лікарем-педіатром. У 2015 році вона закінчила Буковинський державний медуніверситет за спеціальністю «Педіатрія», а після закінчення інтернатури була прийнята на посаду лікаря-педіатра у лікарні.

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Автор: Микола Кобилюк