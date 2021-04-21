Дитину передали до обласного перинатального центру, тому що дитина народилася з гіпоксією.

У вівторок, 20 квітня, в Харкові від ускладнень COVID-19 померла породілля.

Про це повідомляє "Суспільне".

«Це жінка з Харківської області. Дитину ми передали до обласного перинатального центру, тому що дитина народилася з гіпоксією, оскільки мати пізно звернулася, маючи легеневу недостатність», - цитує видання слова заступника мера Світлани Горбунової-Рубан.

Читайте такожУ Дніпрі врятували породіллю з коронавірусом, яка втратила два літри крові

За її словами, новонароджені двох інших жінок, які померли внаслідок коронавірусу, почуваються добре. Їх уже виписали додому.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко