У вівторок, 20 квітня, в Харкові від ускладнень COVID-19 померла породілля.
Про це повідомляє "Суспільне".
«Це жінка з Харківської області. Дитину ми передали до обласного перинатального центру, тому що дитина народилася з гіпоксією, оскільки мати пізно звернулася, маючи легеневу недостатність», - цитує видання слова заступника мера Світлани Горбунової-Рубан.
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За її словами, новонароджені двох інших жінок, які померли внаслідок коронавірусу, почуваються добре. Їх уже виписали додому.
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