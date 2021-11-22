Влада стурбована, що в разі відключення світла вдома можуть загинути інфіковані COVID-19, які користуються концентраторами.

В Одесі очікуються віялові відключення електрики, можуть загинути люди на кисні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні оперативного штабу заявив мер міста Геннадій Труханов.

"На жаль, є така інформація, що будуть віялові відключення світла", - сказав мер, додавши, що про це йшлося на нараді за участю керівництва Одеської ОДА.

На думку Труханова, відключення світла можуть привести до трагічних наслідків, оскільки сотні городян, які лікуються вдома від COVID-19, користуються кисневими концентраторами. Робота даного обладнання повністю залежить від електрики.

Читайте такожЛікарям в Україні пропонують доплачувати за показниками вакцинації"Як нам можна передбачити наявність до них (концентраторів – УНІАН) акумуляторів? Може, варто звернутися на підприємства, або до виробників, щоб у разі перепадів напруги або відключення апарати могли працювати деякий час від акумуляторів...", - сказав Труханов.

Керівник департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради Левон Нікогосян сказав, що в даний час поліклініки міста видали пацієнтам 265 концентраторів, якими люди користуються в домашніх умовах. Крім того, вдома хворі люди користуються аналогічним обладнанням, виданим їм благодійним фондом "Корпорація монстрів", а також фірмами, що надають концентратори на платній основі.

Нікогосян також повідомив, що вже звернувся до ДТЕК "Одеські електромережі" (обленерго) з проханням прояснити ситуацію.

"Вони (енергетики – УНІАН) сказали, щоб ми щоранку давали оновлену інформацію, адреси, де є концентратори. І вони будуть намагатися, щоб за цими адресами не було відключень", - сказав Нікогосян.

Однак Труханов висловив сумнів, що це вирішить проблему, оскільки інфіковані люди, які користуються вдома концентраторами, проживають в різних районах міста, в тому числі в приватному секторі.

"Якщо ми дамо таку інформацію, то по карті буде видно, що це все місто", - сказав Труханов, підкресливши, що обленерго в разі необхідності віялових відключень не робитиме таких винятків.

Міський голова акцентував, що необхідно дізнатися, якої потужності має бути батарея, яка б "потягнула" роботу кисневого концентратора.

"Віялові відключення в даному випадку - це не просто відключити холодильник або посидіти при свічці. Для деяких людей це питання життя і смерті, тому що вони знаходяться на кисневому забезпеченні", - зазначив Труханов.

Як повідомляв УНІАН, за останню добу на COVID-19 захворіли 220 одеситів. Загалом з початку епідемії на 22 листопада в Одесі зареєстровано 103 тис. 726 випадків COVID-19. В даний час в лікарнях міста перебувають 686 пацієнтів з COVID-19, з них 562 – у важкому стані.

Загроза віялових відключень в Україні

Раніше глава Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко говорив, що Україні ближче до січня-лютого загрожують віялові відключення електроенергії. На його думку, протягом двох місяців на всій території нашої держави будуть відчуватися величезні проблеми з постачанням електроенергії.

Високою ймовірність віялових відключень у Києві назвав мер столиці Віталій Кличко.

Своєю чергою прем'єр Денис Шмигаль запевнив, що наразі такої загрози немає.

Автор: Лариса Козова