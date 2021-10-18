За минулий тиждень було виявлено 105 тис. нових випадків захворювання, що на 11% більше, аніж тижнем раніше.

В Україні зафіксоване надзвичайно стрімке поширення COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

"У нас надзвичайно стрімке поширення коронавірусної хвороби. Лише за минулий тиждень було виявлено 105 тис. нових випадків захворювання, і це на 11% більше, аніж тижнем раніше. Наразі 57% ліжок, які призначені для лікування хворих на коронавірусну хворобу, зайняті. І за минулий тиждень COVID-19 також забрав життя 2,3 тис. українців, що на 22% більше, ніж минулого тижня", - розповів він.

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За даними МОЗ, за весь час пандемії в Україні 53% летальних випадків зафіксовано у віковій групі 70+, а майже 29% - у віковій групі 60-69 років.

"Тобто люди 60+ років перебувають у найбільшій зоні ризику", - наголосив Кузін.

Він додав, що на зростання кількості госпіталізацій та смертей впливає також й поширення штаму "Дельта", який є набагато небезпечним, має тяжчий перебіг та вже зафіксований у кожній області України.

У МОЗ не виключають розширення червоної зони карантину найближчим часом. Станом на сьогодні, у цій зоні 5 областей. Заступник міністра додав, що наразі рівень захворюваності на COVID-19 перевищений вже у більшості регіонів. Ситуація у Херсонській, Запорізькій, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях, як він вважає, зокрема, склалася й через легковажне ставлення до вакцинації.

"Ця ситуація не залишила жодного виходу, аніж як посилити обмежувальні заходи. Не виключено, що червоний рівень епіднебезпеки можуть встановити також й в інших областях, тому саме зараз у кожного регіону України є вибір: зробити щеплення або й надалі жити в режимі посилених протиепідемічних правил", - підкреслив головний санлікар країни.

На його думку, така статистика захворюваності також спричинена нехтуванням українцями протиепідемічними правилами, зокрема, йдеться про використання захисних масок.

Кузін вкотре наголосив, що захисні маски повинні носити всі без виключення, незалежно від того, вакцинована людина чи ні.

Коронавірус в Україні: що відомо

Впродовж доби захворіли на коронавірус 9 524 людей. До лікарень госпіталізували 3 127 людей. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 177 пацієнтів.

Від початку пандемії в Україні зареєстрували 2 644 694 випадки коронавірусної хвороби. Водночас жертвами коронавірусу стали 60 810 мешканців країни.

Станом на 18 жовтня проти коронавірусу вакцинували майже 8 мільйонів українців.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автори: Вікторія Гордієнко, Антоніна Доломанжи